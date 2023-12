"Non è questa casa mia": altro poker al Maradona, i numeri sono impietosi

Gli uomini del Tricolore nelle ultime 20 al Maradona hanno collezionato solo 29 punti su 60, che equivale a 7 sconfitte, 5 pareggi e 8 vittorie

Come in un film di David Lynch in cui il sogno apparente si rivela un incubo, senza possibilità di ambizione. Il Napoli continua a galleggiare a occhi aperti in una dimensione distorta e senza miglioria. Quelli lì che avevano percorso spediti la strada Scudetto, adesso imboccano la Mulholland Drive di illusione, Abisso e perdizione. Quando finalmente la direzione sembrava giusta, si è inciampati nuovamente nei soliti ostacoli, caduti nelle stesse buche.

"Non è questa casa mia, anche le stelle e il cielo da qui sono lontani" cantava Ornella Vanoni. Tra le mura amiche gli azzurri non vanno che in affanno e apprensione, e la nostra terra è diventata terra di nessuno. Gli uomini del Tricolore nelle ultime 20 al Maradona hanno conquistato solo 29 punti su 60, l'equivalente di 7 sconfitte, 5 pareggi e 8 vittorie. Dopo ieri sera, per la seconda volta in poco più di otto mesi arriva una sconfitta interna con quattro gol di scarto (Napoli-Milan 0-4 del 3 aprile).

C'è chi si accontenta episodicamente della caccia al colpevole, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo bersaglio che restituirà, perché ieri Meret non c'era (grazie al cielo!), perché l'allenatore è cambiato. La verità è che in questi ragazzi non si intravede neanche una particella dei brillanti attori della scorsa stagione. Qualcuno è già pronto ad abbandonare la nave alla deriva, ma potrebbe essere un bene come ha detto Mazzarri, nella speranza che arrivino nuovi marinai pronti a offrire il cuore.

La verità è che da giugno in poi, su ogni fronte sono stati commessi disastri, cui si può porre in parte rimedio solo con seri interventi nella prossima finestra di mercato. Il regista di questa lynchiana pellicola è un solo uomo, che per analogia chiamerò Saturno. Capace di coronare un sogno di 33 anni, per poi smantellare il capolavoro con le sue stesse mani, togliendo i pezzi del puzzle, uno ad uno. Come il dio del tempo che divora i suoi figli.