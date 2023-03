Non il solito Napoli, al di là dei meriti di Sarri (che ha proposto ciò che fanno tutti al Maradona)

Un Napoli non con la solita fame, anche perché finora a Fuorigrotta in tanti (se non quasi tutti) hanno presentato la tipologia di gara preparata da Sarri -

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non il solito Napoli. La squadra di Luciano Spalletti interrompe la striscia di otto vittorie di fila in campionato cedendo in casa contro l'ex Sarri, inciampando così nella prima sconfitta casalinga anche per l'eurogol trovato da Vecino, probabilmente nel momento migliore degli azzurri. Tanti i meriti della gara (difensivamente perfetta) della Lazio, ma al cospetto di un Napoli non con la solita fame, anche perché finora a Fuorigrotta in tanti (se non quasi tutti) hanno presentato la tipologia di gara preparata da Sarri - blocco basso e pressione costante su Lobotka e Anguissa - ma senza mettere in difficoltà la capolista.