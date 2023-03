Non solo far gol: anche fare un tiro contro il Napoli è diventata un'impresa

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Il Napoli ha (anche) la miglior difesa

Soltanto 15 le reti subite da Meret in 24 gare di campionato, 12 i clean sheet e da gennaio in campionato sono addirittura 6 come nessun'altra squadra nei top 5 campionati europei. "Grazie ragazzi, siete meravigliosi", ha scritto su Instagram il tecnico Luciano Spalletti postando le immagini di un recupero difensivo, su un contropiede del Sassuolo, in cui tutta la squadra rientra all'impazzata e disinnesca la ripartenza. Dopo che in conferenza aveva detto di "non aver mai visto una cosa del genere in 25 anni". Un modo per cementare ulteriormente lo spirito di squadra di un collettivo che ormai ragiona con un'unica testa.

465' di imbattibilità

L'ultimo gol incassato è quelllo di El Shaarawy contro la Roma a fine gennaio. Da allora Meret non ha subito reti contro Spezia, Cremonese, Sassuolo, Eintracht e Empoli. Quello che sorprende, però, è che il Napoli forse solo col Sassuolo ha rischiato di concedere un gol, come testimoniano gli xG (gol attesi, una sorta di indice di pericolosità delle azioni create): l'Empoli ha chiuso con 0.3 gol costruiti, l'Eintracht 0.3, il Sassuolo 0.8, la Cremonese 0.1 e lo Spezia 0.4. Il tutto a fronte di una produzione offensiva straordinaria con una media di 2.2xG creati. Ma quella è una consuetudine da inizio stagione.