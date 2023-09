Non solo Lindstrom: Garcia ha tre soluzioni per sostituire Politano

I superstiti delle nazionali, a disposizione di Rudi Garcia, riprenderanno la preparazione in vista della ripresa del campionato sul campo del Genoa. I

Si riaprono le porte del Konami Training Center di Castel Volturno. I superstiti delle nazionali, a disposizione di Rudi Garcia, riprenderanno la preparazione in vista della ripresa del campionato sul campo del Genoa. Il tecnico del Napoli attende già domani i primi nazionali che ieri hanno concluso i propri impegni: è il caso di Lindstrom, sceso in campo per 45' in Finlandia con la sua Danimarca, ma anche di Zielinski che ha accumulato altri 90' nella sconfitta della Polonia in Albania e di Victor Osimhen che contro Sao Tome ha chiuso con tre gol e 90 minuti utili a perfezionare la condizione.

Un ritorno anticipato

A sorpresa, nonostante l'impegno dell'Italia delicatissimo di martedì, rientrerà alla base anche Matteo Politano: per lui "risentimento muscolare tricipite surale destro", secondo la comunicazione federale, ed il CT Luciano Spalletti "considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare i calciatori ai club, nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione". Non dovrebbe trattarsi di uno stop particolarmente grave, ma inevitabilmente rimescola le carte di Rudi Garcia verso Genoa e va a ridisegnare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

Tre scelte per Garcia

La carta Jesper Lindstrom sembra quella numero uno per sostituire Politano nella sfida al Genoa. Il danese è già entrato contro la Lazio, in nazionale ha potuto migliorare la condizione, ma non è la sola possibilità a disposizione del tecnico del Napoli. Garcia ha già fatto intendere, schierandolo anche nelle prime due giornate, di vedere Giacomo Raspadori anche esterno su entrambe le corsie. Inoltre, da non scartare anche l'ipotesi Elmas, tra i migliori nella sfida tra Macedonia e Italia: quest'anno è nelle rotazioni dei sei elementi per i tre ruoli in mediana ma l'anno scorso s'è mosso bene proprio da esterno destro.