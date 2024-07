Nuovo Maradona, si accelera sui tempi: progetto SSCNapoli in arrivo e stadio per 99 anni

Lo stadio Maradona verrà rifatto e probabilmente più in fretta dei tempi chiesti dalla Uefa. Lo assicura quest'oggi Il Mattino che racconta che i progetti saranno più di uno e la SSCNapoli lo presenterà entro l'autunno. Lo strumento sarà il 'diritto di superficie', rivisitato nella legge sugli stadi dell'anno scorso: una concessione full fino a 99 anni. Lo si era capito già giovedì - si legge - quando Manfredi ha lasciato i lavori sul Pnrr per andare a parlare col ministro Abodi.

Comune e Governo però non metteranno soldi, a quello dovrà pensarci De Laurentiis. Ma ci saranno sinergie istituzionali e super-agevolazioni fiscali da parte dell'esecutivo. ADL è al corrente e sta accelerando sui progetti. E' l'ultima occasione - scrive Il Mattino - per avere a buon mercato uno stadio all'altezza e di livello internazionale. Ora si deve accelerare l'Uefa vorrebbe i cantieri per il 2027, ma tutti vogliono accorciare i tempi, entro ottobre 2026 l'Uefa dovrà ricevere la lista dei 5 stadi italiani. I lavori potrebbero procedere insieme al campionato, considerando il Napoli fuori dalle coppe europee. Dallo stadio è destinata a sparire la pista d'atletica (promettendo spazi altrove) e si potrà intervenire anche per l'area esterna della struttura.