Occhi su Barella, Giuntoli ha già incontrato l'agente: pronta l'offerta per anticipare la concorrenza

Mentre il Napoli è concentrato sulla corsa per campionato e Champions, in società si inizia già a pensare al mercato di gennaio, o comunque agli investimenti da fare per rinforzare la squadra in vista dell'anno prossimo. Occhi puntati su Nicolò Barella, classe '97 conteso da top club di mezza Europa: Milan, Inter, Liverpool, Atletico Madrid e Juventus. E' quanto rivela l'edizione odierna del "Mattino", che spiega come pochi giorni fa ci sia stato un vertice tra Giuntoli e Alessandro Beltrami, agente del calciatore, per capire la posizione del Cagliari. Il manager ha spiegato che il legame tra il centrocampista e il suo club è molto solido ma il Napoli si prepara a fare l'offerta al patron Tommaso Giulini: 30 milioni di euro. La concorrenza, però, è ampia. Il quotidiano sottolinea che è probabile che Beltrami abbia incontrato anche il Liverpool in occasione della gara di Champions e ricorda come in estate il calciatore sia stato ad un passo dall'Inter che in rosa ha già un altro assistito di Beltrami: Nainggolan. Per questo il Napoli si prepara già all'offerta così da anticipare la concorrenza