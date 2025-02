Okafor ed il retroscena sulla maglia numero 9: "L'ha scelta senza paura di confronti"

Ha preso la 9, senza paura di confronti. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla scelta di Noah Okafor di indossare una maglia che ha una storia gloriosa: "Che inevitabilmente ci saranno, quando giocherà, visto che per anni è stata sulle spalle di Victor Osimhen, di certo non uno qualunque, col quale però condivide la passione per la moda e un’amicizia social fatta di like e commenti su Instagram (anche al post di ieri sera). Oltre, ovviamente, alle origini nigeriane, nel suo caso solo da parte di padre.

Noah Okafor è arrivato quindi ieri a Capodichino e tra le prime cose che ha fatto, visto che andava comunicato alla Lega, c’è stata la scelta del numero di maglia. Ha notato la 9 libera e se l’è presa, incurante di paragoni o di pressioni aggiuntive. Ha svolto le visite mediche, s’è subito aggregato ai suoi nuovi compagni di squadra e ora toccherà ad Antonio Conte valutarne le condizioni, osservarlo con attenzione, per capire se già dalla partita di domenica sera al Maradona, contro l’Udinese, potrà contare su di lui".