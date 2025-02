Okafor subito in gol: il nuovo 9 protagonista nell'allenamento congiunto con il Giugliano

Allenamento congiunto quest’oggi per il Napoli a Castel Volturno contro il Giugliano. Secondo quanto si apprende dall’edizione online de Il Mattino, subito in goal il nuovo acquisto degli azzurri, Noah Okafor, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan. In rete anche Simeone e Raspadori. Il Napoli è atteso dalla gara di domenica sera al Maradona contro l’Udinese. Ci sarà il tutto esaurito: sold out al Maradona, introvabili i biglietti, sarà il settimo pienone del campionato. Numeri da record a Fuorigrotta.

