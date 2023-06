Operazione chiarezza: ADL ci punta, ma non ha mai parlato di obiettivo Champions

Aurelio De Laurentiis non ha mai parlato chiaramente di obiettivo Champions, come qualcuno anche dopo l'ultima conferenza riporterà

Aurelio De Laurentiis non ha mai parlato chiaramente di obiettivo Champions, come qualcuno anche dopo l'ultima conferenza riporterà. Il presidente del Napoli ha parlato di provare a ripetersi e sulla Champions ha espresso - come già accaduto - più che altro un auspicio e con una battuta finale giocando sul trascorso di Garcia: "Lo Scudetto è stato un inizio, almeno mi auguro. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Speriamo che non sia un caso, ma l'inizio di un percorso che una città come Napoli merita. Il nostro obiettivo è di provare a ripeterci. Poi tu sei arrivato in finale... semifinale? (Garcia lo corregge, ndr). Speriamo... guarda (rivolto al giornalista, ndr) non voglio essere presuntuoso, ti basterebbe arrivare in finale? Io ci metterei la firma".

Poco dopo è arrivato poi il parere di Rudi Garcia, ricollegandosi tramite un'altra domanda e sottolineando giustamente che la vittoria finale sarà un discorso che riguarderà ben altri club: "Io qualsiasi competizione la gioco per vincere. Ovviamente il presidente ha messo l'asticella molto alta (ride, ndr), ma ci sono club che hanno atteso 15 anni e speso molti soldi... anche uno dei migliori allenatori ci ha messo 7 anni (Guardiola, ndr). Ma non è che io non sogno, anche io sogno. Il sogno è vincere trofei, sono qui per questo. Complimenti per lo Scudetto dopo 33 anni, ma il Napoli ogni anno deve giocare la Champions ed essere importante in Italia".