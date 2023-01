Osimhen a KKN: "Spalletti mi ispira, con lui posso fare ancora di più! Scudetto? Obiettivo da inizio stagione. Sulla Champions, i tifosi e Kvara..."

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, a due giorni dal derby contro la Salernitana ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, a due giorni dal derby contro la Salernitana ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quella di Napoli-Juventus è stata una grande notte, c’era una grande atmosfera. Ho visto i tifosi molto contenti alla fine della gara, è stato spettacolare. I tifosi ci hanno aiutato tanto ad ottenere la larga vittoria, siamo stati contenti di aver giocato così contro una grande squadra. La vittoria è stata importante e vogliamo continuare così”.

Poi è arrivata la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese. “Questo è il calcio. Dobbiamo solo guardare ai nostri errori e provare a correggerli, stiamo lavorando molto duro per metterci alle spalle questa sconfitta e per preparaci al meglio per la sfida con la Salernitana, siamo pronti per questa gara".

Adesso c'è il derby con la Salernitana. "Credo che in Serie A nessuna squadra possa definirsi grande o piccola, ci possono essere sorprese in ogni partita. Non sarà sicuramente facile, vogliamo vincere assolutamente. Rispettiamo i nostri avversari, ma abbiamo la nostra strategia e vogliamo ottenere i 3 punti”.

Sai bene di essere diventato un leader di questa squadra, quanto ti inorgoglisce avere questo ruolo? “Essere uno dei leader del Napoli ed aver scalato posizioni nelle gerarchie del mister è qualcosa di molto importante per me, per questo voglio continuare così per ripagare chi ha creduto in me. So che è importante stare vicino ai compagni sia quando le cose vanno male che quando vanno bene. Non sono io l’unico leader naturalmente, ci sono anche Di Lorenzo, Mario Rui e Meret. Dobbiamo soltanto remare nella stessa direzione perché sono convinto che possiamo arrivare molto lontano”.

Anche quest’anno hai superato la doppia cifra in termini di gol. Possiamo dire che stiamo assistendo alla migliore versione di Osimhen da quando è a Napoli? “Dipende solo da me. A volte sono stato ostacolato dagli infortuni, ma quando sto bene ed al massimo della forma posso fare anche di più rispetto a ciò che ho dimostrato fino ad ora. Molto dipende anche dai miei compagni che credono in me, che hanno fiducia in me e che mi passano spesso la palla. Voglio continuare solo a far goal e a giocare bene”.