Osimhen al Daily Mail: “Napoli vive per il calcio, esploderebbe in caso di Scudetto! Vi racconto un retroscena con Haaland…”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mail: “Se riusciamo a vincere lo Scudetto, la città non sarà più la stessa. In città i tifosi hanno le lacrime agli occhi. Non vincono il campionato dai tempi di Maradona e sono così vicini a realizzare questo sogno. A volte vengono sotto casa dei giocatori per mostrare il loro amore, anche alle 2 del mattino. Napoli vive per il calcio e ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se dovessimo riuscire a vincere lo scudetto. Abbiamo la possibilità di andare lontano anche in Champions League”.

Su Haaland: “Nel Napoli gioco con Leo Ostigard che è molto amico di Haaland e gioca con lui nella Norvegia. Sono un fan della Bundesliga, quindi l’ho seguito per un po ‘ e ogni fine settimana sembra segnare due, tre, quattro gol. Ostigard mi ha parlato molto di lui, di quanto si alleni duramente, poi un giorno mi ha detto: “Se vuoi, posso portarti la sua maglietta”. Ho detto: “Grande, fratello.”