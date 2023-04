Osimhen al Tg5: "Napoli è travolgente, che affetto! Sono in uno dei top club e non chiedo di meglio..."

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al microfono del TG5

Razzismo? Lotterò per fermarlo, perché non è bello essere giudicato per il colore della pelle e questo danneggia tutti e condiziona la vita delle persone. Come sono diventato calciatore? E' stata dura, ma adesso stiamo per vincere per la prima volta. Sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio. Forza Napoli sempre!".