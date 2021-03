Osimhen cedibile? Ad una sola, improbabile condizione

Nella prossima stagione, a prescindere dal raggiungimento o meno della Champions League, l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è alleggerire il monte ingaggi. Per fare questo, la soluzione è cedere quelli che guadagnano di più. I primi milioni risparmiati sono arrivati dalle cessioni di Arek Milik e Fernando Llorente, ingaggi pesanti ma fuori dal progetto. Nella prossima sessione di mercato, dunque, tutti potrebbero diventare cedibili in relazione alle offerte. E’ il caso, tra gli altri, anche di Victor Osimhen. Il nigeriano, arrivato dal Lille dopo una lunga trattativa, dopo un anno potrebbe lasciare la società partenopea. Osimhen ha vissuto fin qui una stagione travagliata a causa di diverse problematiche. L’infortunio alla spalla patito in nazionale, la positività al Covid e altre ricadute, hanno frenato e rallentato l’ambientamento dell’attaccante.

IL BOTTINO - Tre reti in tredici gare di Serie A disputate non sono di certo un bottino invidiabile e alcuni dubbi sul reale potenziale del giocatore sono sorti. Nelle ultime gare il calciatore sta riprendendo la forma migliore e sarà un fattore determinante per il raggiungimento dell’obiettivo Champions. Valutare un calciatore classe ’98, al primo anno in Serie A e dopo una stagione così complessa, è riduttivo e superficiale. Motivo per il quale, il vero Osimhen, al netto della scelta del nuovo allenatore, lo si vedrà verosimilmente l’anno prossimo.

LE CIFRE E LE CONDIZIONI - Osimhen guadagna uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Ingaggio che, negli ultimi due anni di contratto, si incrementerà fino ad arrivare a 4.5 milioni di euro. E’ stato l’acquisto più caro della storia del Napoli, un investimento prospettico, ma questo non lo rende incedibile. È chiaro che De Laurentiis non farà sconti: Osimhen sarà ceduto soltanto se dovesse arrivare la super offerta giusta. Il presidente, visto l'investimento fatto, non vorrà di certo fare minusvalenza. L'eventuale partenza di Osimhen potrà avvenire solo di fronte ad una improbabile condizione. De Laurentiis, infatti, non si siederà a trattare dinanzi ad una cifra inferiore almeno ai 50 milioni. Dunque, pare improbabile un'eventuale cessione del nigeriano.