Osimhen dovrebbe concentrarsi su chi gli versa 10 mln sul conto

Osimhen, così distante. L’attaccante s’è rifugiato nel suo nido, si coccola la nazionale nigeriana e non ha speso nemmeno un pensiero, una parola, o una storia su Instagram per l’impegno in Supercoppa. Nulla di nulla. Come se la questione non gli interessasse, come se Napoli fosse una parentesi da chiudere il prima possibile.

“Ho già deciso il mio futuro, so cosa farò in estate”. In momento così delicato, una persona attenta avrebbe evitato di parlare con questi toni. SI chiama rispetto, per i tifosi che l’hanno sempre sostenuto, anche quando gli infortuni lo tenevano spesso lontano dal campo. Per un club, che l’ha rivelato al mondo, pietra preziosa messa a lucido grazie al lavoro di Luciano Spalletti e di una squadra fortissima in cui esprimersi al meglio.

Victor parla, forse straparla. Spesso si perde, nelle ramificazioni di una testa che non sembra sempre focalizzata sull’obiettivo. È concentrato così’ tanto sul futuro, che sta calpestando il presente e quel club che gli versa 10 milioni all’anno sul conto corrente.

