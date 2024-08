Osimhen è scomparso dalle prime pagine e i salotti tv: l'epilogo ormai sembra chiaro

Victor Osimhen ha riempito per giorni quotidiani, salotti tv e radio. Tutti ne parlavano in attesa di novità sul futuro. Ora il centravanti nigeriano è scomparso. Non se ne parla più. Nessuno azzarda più previsioni sul suo futuro. L'addio sembrava ed è ancora certo (?) dopo il rinnovo di dicembre, eppure non ci sono più notizie a riguardo.

D'altronde la questione sembra piuttosto chiara. Esclusa l'Arabia, che non gode della preferenza del centravanti, e con il Chelsea ormai tirato fuori dopo aver scelto Omorodion, l'unica squadra che può davvero puntare su Osimhen è il Psg. Pare che il bomber abbia già l'accordo economico coi francesi. Non c'è l'intesa tra i club. Non arriveranno mai i 130 milioni della clausola.

L'epilogo, però, appare scontato. Anche questa è una previsione: intesa tra i club nei prossimi giorni e Osimhen a Parigi, dove si reca spesso per piacere, per visite mediche e firma sul contratto. Con Lukaku da Conte. Questione di tempistica, ma la strada sembra ormai tracciata.

Ci sarebbe una seconda strada, la permanenza al Napoli, ma avrebbe del clamoroso: Osimhen è fuori dal progetto, non ha mai partecipato neppure a un minuto di amichevoli. Difficile credere possa diventare d'un tratto il titolare per Conte. Anche se nel calcio nulla va mai escluso a priori.