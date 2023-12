Osimhen ed il modo più assurdo per ‘festeggiare’ il rinnovo

All’Olimpico ci si aspettava un Osimhen brillante e raggiante per il fresco rinnovo.

“Fatto!”. Nel pomeriggio del 23 dicembre Aurelio De Laurentiis con questo tweet ufficializzava, dopo mesi di trattative, il rinnovo di Victor Osimhen. Per il centravanti nigeriano un contratto fino al giugno 2026, con una clausola rescissoria di 130 milioni.

Contento Osimhen, che potrà guadagnare il doppio della cifra percepita fino a prima della firma. Soddisfatto De Laurentiis, che si tutela contrattualmente per una possibile cessione estiva del calciatore.

All’Olimpico ci si aspettava un Osimhen brillante e raggiante per il fresco rinnovo. E stata una gara molto spigolosa, con Llorente che gli ha lasciato davvero poco spazio. L’irruenza e la voglia di Victor lo hanno portato a prendere due cartellini gialli, finendo in anticipo la gara e pure il suo 2023 in maglia Napoli: dopo il Monza partirà per la Coppa D’Africa. Un modo davvero assurdo per festeggiare il rinnovo.