Osimhen, il fratello: "Eccitato per l'avventura al Napoli, non vede l'ora di vestire l'azzurro! Mi ha detto una cosa su ADL..."

Andrew Osimhen, fratello di Victor, prossimo attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Victor è eccitato per questa nuova avventura al Napoli. Non vede l'ora di vestire l'azzurro. Quando è venuto a Napoli ha ricevuto una ottima impressione dopo aver conosciuto De Laurentiis. Mi ha detto che gli ha parlato come se fosse un padre. È contento di averlo conosciuto. È rimasto colpito dalla città e dai tifosi". L'intervista completa a partire dalle ore 13 nel corso di Radio Goal.

