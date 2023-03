Osimhen incedibile? Cds: in arrivo offerte da oltre 150mln, lo seguono già 5 big e spunta il Psg

Aurelio De Laurentiis ha dichiarato Osimhen incedibile, ma tutto dipenderà dalle offerte e a fine stagione potrebbero arrivarne diverse

Aurelio De Laurentiis ha dichiarato Victor Osimhen incedibile, ma tutto dipenderà dalle offerte e a fine stagione potrebbero arrivarne diverse col nigeriano che non si ferma e che continua a segnare gol belli e pesanti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, scrive che sul bomber del Napoli ci sono United, Chelsea, Real, Psg, Bayern "e chissà chi altro a studiare il come e il quanto per un pezzo da 90 valutato in teoria almeno 150 (milioni)".