Osimhen-Kvara meglio di Neymar-Mbappé: una sola coppia europea ha segnato più gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Con 26 gol Osimhen e Kvaratskhelia sono secondi solo ad Haaland e Foden del City (32) ma sono avanti ad altre coppie show in Europa come Mbappé e Neymar. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Nel gioco delle coppie, numeri alla mano, i napoletani sono dietro solo alla coppia del Manchester City formata da Haaland e Foden. Nessuno discute la forza del centravanti norvegese - anche se il Daily Mail sostiene che Osimhen sia il migliore, perché più completo - che ha numeri eccezionali, avendo segnato ben 25 gol in Premier, con Foden al suo fianco".