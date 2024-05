Osimhen, lavoro di recupero dopo affaticamento muscolare: le ultime

TuttoNapoli.net

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). L'attaccante azzurro Victor Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare.