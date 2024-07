Osimhen non parte, va a Castel di Sangro e congela l'arrivo di Lukaku: la situazione

In chiave mercato, come scrive il Corriere dello Sport, la situazione di Victor Osimhen non s’è ancora sbloccata: se oggi non ci saranno novità tali da giustificarne l’esclusione, Osi sarà regolarmente convocato per il ciclo di lavoro in Abruzzo fino a novità.

Di conseguenza, in questo momento è congelata anche la posizione di Romelu Lukaku, l’altro uomo dell’incastro di centravanti che si sviluppa sui lati del triangolo Napoli-Parigi-Londra.