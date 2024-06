Osimhen non può restare con quell'ingaggio: ADL pronto a sconto su clausola

Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino, c'è un problema legato al futuro di Victor Osimhen. Nessuno si è fatto vivo per pagare la clausola da 120 milioni di euro e lo stipendio del nigeriano non è contemplato nel tetto ingaggi che il club si è dato. Per questo bisognerà fare uno sconto a chi vorrà l'attaccante. Un modo per accelerare il suo addio convincendo qualche club ad avvicinarsi al suo acquisto. Il calciatore al momento si trova in Nigeria e senza cessione partirà l'11 luglio con la squadra per Dimaro.