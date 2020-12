Osimhen non verrà rischiato neanche col Torino: il suo 2020 è già finito?

Serve ancora tempo a Victor Osimhen. Secondo quanto riferito da Il Mattino, molto probabilmente il nigeriano non tornerà in campo in questo 2020. Il recupero va avanti a rilento ed anche per una questione di prudenza, lo staff medico non intende mettergli fretta: per questo anche la possibilità di vederlo col Torino sono vicine allo zero. Non ci sono state complicazioni in queste settimane di riabilitazione, ma - si legge - non si può correre il rischio di un'altra botta durante in partita che rischierebbe di creare ulteriori problemi e cancellare i piccoli passi avanti. La speranza è di averlo tra i convocati per la trasferta di Cagliari.