Osimhen: "Non voglio tutti i premi per me, ringrazio Kvara e i miei compagni. Ma anche ADL..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo essere stato nominato miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A al Gran Galà del calcio di ieri sera, ha parlato dal palco commentando la sua annata.

"Chi mi conosce sa che non voglio tutti i premi per me. Sono un giocatore di squadra, condivido il premio con Kvara, con i miei compagni di squadra che sono stati fondamentali per il successo dell'anno scorso. Questo premio va a loro, a Spalletti, a De Laurentiis, a tutti i tifosi: se lo meritano. Questo premio rappresenta tutta Napoli, sono orgoglioso di averlo vinto, è molto importante per me".