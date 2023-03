Osimhen, nuovi dettagli sul discorso alla squadra dopo il ko con la Lazio

raccontarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Victor Osimhen sempre più leader, con l'attaccante protagonista di un breve discorso alla squadra dopo il ko con la Lazio. A raccontarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sabato sera in campo, la loro gestualità faceva intendere come fossero i più tristi per quella sconfitta che al Maradona non avevano mai accusato. Sembrava sconforto e invece pochi minuti dopo – mentre in campo erano gli avversari a consolare Kvara – Osimhen nello spogliatoio, dopo aver ascoltato le parole di Spalletti e anche l’incitamento del vice presidente De Laurentiis, ha pronunciato poche frasi, ma convinte, sulla forza di questo gruppo, sulla voglia di andare avanti tutti insieme, divertendosi.