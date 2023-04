Osimhen out? Nessun dramma, si può sostituire chiunque: il messaggio di Spalletti e la garanzia Cholito

TuttoNapoli.net

"E' un'assenza che pesa, inutile girarci intorno, però quando è mancato la squadra ha sempre saputo sopperire, s'è visto il solito Napoli e la differenza l'hanno fatta anche giocatori come il Cholito". Luciano Spalletti non minimizza l'assenza di Victor Osimhen, capocannoniere del campionato e bomber con la media di un gol ogni 89 minuti, ma si avvicina alla prima delle tre sfide al Milan dando grande fiducia al gruppo che finora ha firmato una cavalcata record in campionato ed in Champions: "Questo gruppo può sostituire chiunque di quelli che hanno giocato di più, non sono io a dirlo, ma s'è visto in campo. Tutti hanno dato un pezzetto in più. Poi Simeone stesso meritava di più di ciò che gli ho concesso, ma ha avuto davanti uno fortissimo", l'ammissione di Spalletti che però non cambia idea su un concetto generale, guai a sentirsi arrivati perché la storia è ancora tutta da scrivere: "Vedere bandiere ovunque in città ci riempie di orgoglio, ma è illusorio, stiamo raccontando una storia che non è scritta. Fino a quando non è scritta bisogna continuare a lavorare in maniera seria e corretta. Gli sventolamenti possono illuderti un po' e perdi di vista la fatica che invece ancora bisogna fare. Non saremo superficiali", l'avviso al Milan, chiamato invece a 90 minuti di forte tensione per salvare la zona Champions prima di poter pensare alla doppia sfida dei quarti.