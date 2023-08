Osimhen, per ADL il rinnovo è d'obbligo per tenerlo ma trattativa nel limbo

La trattativa sta dove sta, in quel limbo che fa preoccupare chiunque abbia un minimo di buon senso e ragioni attraverso la logica

La trattativa sta dove sta, in quel limbo che fa preoccupare chiunque abbia un minimo di buon senso e ragioni attraverso la logica, scrive il Corriere dello Sport in merito al rinnovo del contratto di Osimhen che è in scadenza nel 2025: "Un confronto serrato e continuo che proseguirà. La prospettiva che tra un anno ne resti semplicemente un altro per svincolarsi a costo zero è il tormento di De Laurentiis, che da manager d’azienda insegue certezze anche economiche: il rinnovo è laborioso, da dinamiche e tempistiche che sono imprevedibili, ma è pur sempre l’unica soluzione da inseguire.

Osimhen ha voglia di restare, con un ingaggio che sia proporzionale all’eventuale cifra della clausola: mica facile mettersi d’accordo. L’umore è chiaramente variabile e lo sottolineano i sei appuntamenti che De Laurentiis e Calenda hanno assecondato ognuno attraverso le proprie strategie: c’è bisogno di incontrarsi ancora, chissà quante volte, per riuscire a far convergere quegli interessi che sono ovviamente difficili da conciliare. Da stamani, si comincia a ripensare ad Osimhen, al desiderio di Adl di chiuderla quanto prima, perché poi comincia ad avvicinarsi il debutto di Frosinone".