Osimhen primo rebus da risolvere: ADL incontra l'agente per provare a tenerlo

Il tema riguarda il contratto, del quale sarà inevitabile parlarne con l'agente Roberto Calenda perché c'è un accordo da 4mln di euro in dissolvenza

La volontà di Aurelio De Laurentiis è di confermare Victor Osimhen, ma potrebbe esserci da lottare contro le big del calcio mondiale, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che il tema riguarda il contratto, del quale sarà inevitabile parlarne con l'agente Roberto Calenda perché c'è un accordo da 4mln di euro netti a stagione in dissolvenza il 30 giugno 2025: "I tempi del calcio moderno suggeriscono di non arrivare in prossimità della scadenza, dicono sia cosa e buona giusta, ma le strategie del Napoli, made in Adl, seguono percorsi personali: ne parleranno, ovvio che sì , e sarà inevitabile guardarsi negli occhi e confrontarsi, ma servirà per tutelarsi - ognuno secondo esigenze personali - e possibilmente per starsene in pace con se stessi. Ma ad agosto, palla al centro e Osimhen che funge da apripista di Rudi Garcia, perché 31 gol in dote sanno di tesoretto".