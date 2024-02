Osimhen saluta Napoli, la conferma dell'amico: "So dove giocherà, ma non posso dirvi il nome del club"

Victor Osimhen lascerà Napoli il prossimo anno. Ormai lo sanno tutti e lo sanno anche i suoi compagni di Nazionale

Victor Osimhen lascerà Napoli il prossimo anno. Ormai lo sanno tutti e lo sanno anche i suoi compagni di Nazionale. La conferma arriva dagli studi di Sky Sport.

Intervenuto in diretta, il suo compagno nella Nigeria William Paul Troost-Ekong ha dichiarato: "Dove giocherà Osimhen il prossimo anno? Non posso dire niente, ma lo so (ride, ndr)". I giornalisti hanno provato a strappargli qualche indizio, ma l'ex difensore di Udinese e Salernitana non si è sbilanciato. Ha solo sorriso confermando di essere a conoscenza della prossima destinazione del bomber nigeriano.