Osimhen senza pace: lascia la Nigeria tra le polemiche e con un infortunio (poco chiaro) che preoccupa

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro giro ed altri problemi in arrivo da dover gestire per Rudi Garcia. Domani è fissata la ripresa degli allenamenti ed il tecnico del Napoli ritroverà anche Victor Osimhen che ha lasciato la Nigeria - dopo l'infortunio rimediato al 55' dell'amichevole contro l'Arabia Saudita - e per questo difficilmente potrà allenarsi in gruppo. L'attaccante è stato liberato dalla propria nazionale anche se non c'è ancora chiarezza sull'entità dell'infortunio rimediato mentre nelle ultime ore s'è scatenata anche l'ennesima vicenda familiare a completare i suoi tormentati ritorni in patria.

Non c'è chiarezza sul referto

Ieri Osimhen è stato sottoposto ad una risonanza per valutare l'entità dell'infortunio. L'esito degli esami, però, sarà disponibile soltanto quest'oggi secondo alcuni dirigenti della Nigeria interpellati da agenzie di stampa internazionali. Dai primi rumors sui crampi per un affaticamento si è passati a possibili danni ai tendine del ginocchio in un quadro di grande confusione. Il Napoli attende il suo ritorno per valutare nel dettaglio le sue condizioni.

Le accuse familiari

Il tormentato ritorno in patria è completato dalle nuove accuse del cognato Osita Okolo. L'ex membro dell'entourage, che da tempo reclama una commissione per il suo passaggio al Napoli, ha pubblicato un video con l'arresto della moglie, la sorella di Osimhen, accusandolo di aver mandato la polizia per arrestarla. Ieri l'ultimo attacco via twitter: "Sei malvagio! Hai mandato il Dipartimento a molestare e schiaffeggiare mia moglie. Pagherai per questo".