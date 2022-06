Osimhen sul futuro: "Ci sono tante voci, so che mi vogliono in Spagna o Inghilterra"

Victor Osimhen ha parlato dal ritiro della propria nazionale, voci sul futuro così commentate dal bomber nigeriano

Victor Osimhen ha parlato dal ritiro della propria nazionale, voci sul futuro così commentate dal bomber nigeriano che fa tremare i tifosi azzurri: "Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale" si legge su Il Mattino che ricorda la cifra richiesta dal Napoli per la sua cessione, ovvero almeno 100 milioni di euro.