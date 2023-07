Osimhen svela: "Incredibile sentire quelle parole da Mourinho. Paragone con Drogba? Grande privilegio"

"In quella partita ebbi un infortunio al polso, fu calpestato e rimasi a terra".

Victor Osimhen, nei giorni scorsi aveva rilasciato un'intervista a Soccernet. Oggi emergono nuove dichiarazioni del centravanti del Napoli, pubblicate dal portale nigeriano.

L'azzurro ha rivelato un retroscena legato a Josè Mourinho a Napoli-Roma di quest'anno, nella quale Osimhen realizzo un gol fantastico: "In quella partita ebbi un infortunio al polso, fu calpestato e rimasi a terra. Mourinho venne da me dicendomi: 'Hai fatto un bel gol però non provare a tuffarti.. Continua a giocare così che sei sulla buona strada'. Gli risposi che non avevo affatto simulato l'infortunio al polso, ma che ero stato spinto. Gli feci vedere il polso fasciato e Mourinho mi rispose: 'Vai avanti!'. Sentire queste parole da Mourinho nel bel mezzo di una gara è stata una sensazione incredibile per me. Rappresenta la benzina giusta per andare avanti.

Disse che posso diventare come Drogba? Penso che ogni attaccante giovane, se ha l'opportunità di lavorare con grandi allenatore come Mourinho, può solo che migliorare. Drogba lui l'ha allenato, l'ha trasformato in una bestia. E' un grande privilegio per me che il mister mi abbia paragonato a Didier".