Ultim'ora Osimhen tra Chelsea e Al Ahli, il Napoli ha già accettato l'offerta degli arabi: le ultime

vedi letture

Il futuro di Victor Osimhen sembra essere legato a soli due club, Chelsea e Al Ahli. Il Paris Saint Germain non sembra intenzionato ad avanzare nessuna offerta per il nigeriano.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, scrive su X: "Chelsea e Al Ahli sono ancora gli unici club in trattativa per Victor Osimhen. Il PSG non ​​ci sta lavorando. Il Chelsea sta valutando la possibilità di scegliere il reparto di Osimhen come opzione principale nella lista dei quattro giocatori. Victor non ha intenzione di ridurre il suo stipendio. L'Al Ahli è pronto se l'accordo con il Chelsea non si concretizza".

Anche Matteo Moretto, esperto di mercato Relevo, conferma sempre su X: "Victor Osimhen si trova in questo momento tra l’Arabia e la Premier League. L’Al Ahli è in trattative con il calciatore per cercare di trovare un accordo totale. Intesa verbale Napoli-Al Ahli sulla base di 65mln. Il Chelsea è ancora molto attento alla situazione di Osimhen e nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra le parti".