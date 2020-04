Ostacolo 'tamponi' per la ripresa della Serie A, ne servono 1400: la situazione

Ostacolo tamponi per la ripresa della Serie A: ne serviranno 1400 per provare a ripartire. L'analisi è dell'edizione odierna di Repubblica, che spiega come per riprendere le attività dovrà essere garantita la massima sicurezza, motivo per cui la relazione dei medici della FIGC fissa un programma di test e controlli molto rigidi.

I test saranno obbligatori per calciatori e staff, ma la questione dei tamponi è complicata da gestire considerando che già scarseggiano anche per medici e infermieri, così il via del calcio rischia di slittare.

Gli esperti della Protezione civile valideranno i test sierologici per rilevare gli anticorpi del Coronavirus il 29 aprile. "I primi kit diagnostici autorizzati saranno disponibili il 3 maggio, ma i club di A dovranno sottoporre ad almeno 1.400 test giocatori e staff un paio di giorni prima di partire" spiega il quotidiano.