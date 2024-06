Paradosso Osimhen: non vuole l'Arabia e il Psg, ma la Premier dove nessuno paga la clausola

Paradosso Victor Osimhen: vuole la Premier ma in Inghilterra nessuno copre la clausola. Il suo futuro, dunque, resta in bilico. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"In Arabia lo vogliono l’Al-Ahli e l’A-Hilal, tra l’altro in grado di coprire la clausola da 130 milioni di euro, ma Osi non è affatto attratto dall’idea di andare in Saudi. No. Ci sarebbe sullo sfondo il solito Psg di Campos, che ha già offerto più di 100 milioni per Kvara naufragado in un “no” azzurro grande quanto il Golfo di Napoli, però sebbene a Parigi sia di casa non è molto attratto dalla Ligue 1. E poi c’è il sogno di Osimhen: la Premier. L’Inghilterra. Dove finora nessuno ha intenzione di investire 130 milioni per liberarlo".