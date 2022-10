Per i media italiani Kvaratskhelia è il calciatore scartato più volte nella storia del calcio

“Kvara proposto alla Fiorentina”, “Sarri sono tre anni che lo vuole”, “Il Milan poteva prenderlo ma ha preferito altro”, "Era ad un passo dal Pergocrema"

Tutti lo volevano, ma nessuno l’ha preso. È incredibile constatare il nuovo filone letterario dell’Italia pallonara, il giochino più in voga sui quotidiani e nelle trasmissioni nazionali. In pratica tutti sapevano, ma nessuno faceva nulla, dolce vizio tutto italico.

Apprendiamo con grande stupore in questi giorni che Khvicha Kvaratskhelia era stato praticamente offerto a tutti, che tutti i club nostrani e non erano ad un passo dal prenderlo ma che, alla fine, tutti ci avevano ripensato per un motivo o per altro ancora.

“Kvara proposto alla Fiorentina”, “Sarri sono tre anni che lo vuole”, “Il Milan poteva prenderlo ma ha preferito altro”, "Era ad un passo dal Pergocrema": il tenore degli articolo che palleggiano sulla rete è più o meno simile da settimane. Ogni giorni qualche nuovo retroscena arricchisce il filone letterario che è finalizzato fondamentalmente a far passare il messaggio che alla fine il Napoli ha scoperto l’acqua calda. Che tutti sapevano del valore del ragazzo, mica è una grande novità.

È la grande macchina comunicativa italiana, che deve sempre mettere delle toppe alle mancanze di qualcuno. Perchè tanti presidenti, vedendo il fenomeno con la maglia 77, potrebbero alzare il telefono, chiamare i loro operatori di mercato, e interrogarli sul perchè abbiano destinato ingaggi faraonici per giocatori sul viale del tramonto quando in Georgia c’era questo diavolo che si portava a casa a pochi milioni?