Perchè ADL non ha nessuna fretta sul mercato...

Ci risiamo. È l’estate del mercato del Napoli che non ha fretta, che non vuole incappare in errori o valutazioni istintive e, più di ogni altra cosa, non vuole pagare prezzi che non corrispondono alla reale valutazione dei calciatori a cui è interessato. Aurelio De Laurentiis non ha fretta, ha dimostrato la scorsa estate che nel calciomercato funziona come in amore: vince chi fugge. O, per lo meno, chi sa aspettare senza farsi consumare dalla smania di concludere.

Lo scorso anno il Napoli annuncio Giovanni Simeone il 18 agosto, Tanguy Ndombele il 19 agosto e il giorno successivo Giacomo Raspadori. Trattative da tempo imbastite, ma che la società aveva voluto concludere sono alle condizioni che riteneva soddisfacenti. Oggi, come allora, la società si trova ad affrontare un mercato in cui tutti osservano con grande attenzione le mosse dei campioni d’Italia.

Aurelio non ci sta. Non si ferma al primo obiettivo, non ha mai amato farsi mettere alle corde nelle negoziazioni. Vuole Kilman, o almeno così fa credere. Punta tutto su Danso, o almeno così fa credere per lanciare messaggi ai Wolves. È una strategia consolidata ed efficace. Che il Napoli abbia in cassa i soldi di Kim è storia risaputa, se qualcuno pensa però che li voglia spendere in maniera incondizionata strapagando il suo erede, si sbaglia di grosso. Il mercato è un mare pieno di pesci, De Laurentiis lo osserva con la pazienza del pescatore che sa che, prima o poi, abbocca la preda giusta.