Perché niente allenamento ieri? Gazzetta spiega: "Rientro quasi all'alba, solo oggi tutti in campo"

Il Napoli poteva allenarsi ieri, non l'ha fatto per un motivo ben preciso, a spiegarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Riposo assoluto. Niente allenamento ieri per il Napoli con la trasferta scozzese che si è conclusa all’aurora, visto che il charter da Glasgow con la squadra è rientrato a Capodichino intorno alle cinque del mattino. Stamattina Spalletti vedrà i suoi e fra oggi e domani farà tutte le valutazioni sulle condizioni fisiche dei singoli".