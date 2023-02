Perfezionato l’ultimo tassello: il Napoli ha il suo nuovo rigorista

“Khvicha è il rigorista”. Così Luciano Spalletti nel post-partita di Spezia-Napoli.

“Khvicha è il rigorista” . Così Luciano Spalletti nel post-partita di Spezia-Napoli . In casa Napoli, sin da inizio stagione, non vi era una gerarchia definita per quanto riguarda il rigorista. L’ennesima vittoria degli azzurri ieri in casa dello Spezia e le parole del tecnico toscano nel dopo gara hanno sgomberato il campi dai dubbi.

Contro i liguri, infatti, è stato Khvicha Kvaratskhelia, per la prima volta in Serie A, a presentarsi sul dischetto e a segnare. Il georgiano sino ad oggi, a differenza di quanto fatto in Champions League (un gol dagli undici metri), in campionato non aveva mai battuto un calcio di rigore. Dopo Elmas, Zielinski, Politano e Lozano, ovvero gli altri giocatori che si sono fin qui alternati sul dischetto, il Napoli ha il suo nuovo rigorista e ha perfezionato l’ultimo tassello che mancava.