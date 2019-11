Pioggia di milioni dalla Champions: incassati già 21,5 mln, il passaggio del turno ne vale altri 12

Champions linfa vitale per le casse del Napoli ed il passaggio del turno potrebbe garantire ulteriori introiti al club: il passaggio del turno vale 12,2 milioni. Lo sottolinea l'edizione odierna de 'Il Mattino', che in vista del match al Salisburgo scrive: "Fino ad adesso nella casse del club sono entrati 15,25 milioni per la partecipazione alla fase a gironi più altri 6,2 milioni di euro per i premi legati ai risultati (ogni vittoria vale 2,7 milioni e il pari 900 mila euro). Il club azzurro ha fatto dell'autofinanziamento il suo punto di forza. Dunque, per De Laurentiis domani sera è un match chiave del 2019: in palio ci sono altri 12,2 milioni di euro. Ovvero, i 2,7 milioni della vittoria con il Salisburgo e il premio per il passaggio agli ottavi che vale ben 9,5 milioni di euro".