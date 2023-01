Poca voglia di Coppa Italia? Sotto accusa i 10 cambi, ma il Napoli B era 2-1: il pari arriva con tanti big

Il Napoli rivoluzionato con 10 cambi (l'undicesimo sarebbe stato Sirigu, escluso poi perché ad un passo dall'addio), viene eliminato dalla Coppa Italia

I 10 cambi sotto accusa

Naturalmente la rotazione così estrema rende l'idea del peso dato quest'anno da Spalletti alla competizione, ma l'analisi non è delle più semplici perché comunque il Napoli B chiude sul 2-1 il primo tempo con gol di Juan Jesus e Simeone (il migliore in campo). Il pareggio arriva quando ormai in campo c'erano diversi titolari (Lobotka, Politano e Anguissa al 65' e poco prima del gol anche Kim e Zielinski), anche se va detto che è Bereszyński a farsi sorprendere sul uno dei pochissimi palloni in area della Cremonese che non impegna mai Meret nei novanta minuti.

Poca voglia di Coppa Italia?

Più che una questione di uomini alla fine (anche se le scelte di Spalletti possono aver lanciato un messaggio sicuramente sbagliato) si può ragionare sulla testa, a partire dall'approccio, deficitario, ma a cui il Napoli B rimedia in qualche modo salvo poi abbassare la tensione (con tanti titolari in campo) per gestire con sufficienza il 2-1 (e divorandosi più volte il 3-1) fino al 2-2. Anche il post-partita di Luciano Spalletti, in cui si definisce dispiaciuto ma non lo sembra più di tanto, può spiegare l'eliminazione da una Coppa Italia che proprio quest'anno evidentemente non scaldava più di tanto.