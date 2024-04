Politano a Dazn: "Settimana importante, abbiamo preparato bene la partita"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con il Monza.

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con il Monza, match valido per il 31° turno di Serie A: “Veniamo da una bruttissima sconfitta in casa, oggi è importante tornare a vincere e dobbiamo fare più punti possibile. È stata una settimana importante e abbiamo preparato bene la partita. Ora dobbiamo scendere in campo e portare a casa i 3 punti”.