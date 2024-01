Politano a Mediaset: "Un popolo intero ci sosterrà. Siamo in ripresa, possiamo metterli in difficoltà"

L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Supercoppa italiana contro l’Inter.

Quanto è importante questa Supercoppa, anche per girare la stagione?

"Sappiamo l'importanza di questa partita e che c'è un popolo intero che ci sosterrà. Dovremo scendere in campo e dare il massimo, poi vedremo se ci riusciremo".

Dove il può fare male all'Inter?

"In una finale si parte 50 e 50. Loro sono in forma, noi in ripresa: abbiamo tutte le carte per mettere in difficoltà l'Inter".

Firmeresti per i rigori?

"No, speriamo di chiudere la partita prima e di vincerla".