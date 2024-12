Focus Politano paga il sacrificio in difesa: com'è cambiato il suo rendimento

Matteo Politano è l'uomo chiave nello scacchiere di Antonio Conte in quanto a equilibrio tattico: il numero 21 azzurro, pur giocando sulla carta nel ruolo di ala destra, ha compiti specifici e impegnativi in fase difensiva. Spesso infatti dall'inizio della stagione è stato visto persino sulla linea dei difensori diventando il vero e proprio quinto (di destra) del pacchetto arretrato.

Grande disponibilità e abnegazione vengono richieste a Politano in fase difensiva: se da un lato restituiscono maggiore equilibrio e copertura, dall'altro inevitabilmente finiscono per intacccare il suo contributo nell'ultimo terzo di campo. I numeri offensivi di Matteo sono infatti in netto calo rispetto alla scorsa stagione: i gol e gli assist (anche gli xG) per partita sono più che dimezzati, in rosso anche le statistiche su assist attesi, tiri effettuati e tocchi di palla nell'area di rigore avversaria.

Questo il confronto statistico tra le due stagioni (da 2023/24 a 2024/25 in corso):

-Media gol per partita: da 0.26 a 0.06;

-Media assist per partita: da 0.23 a 0.00;

-Gol attesi per partita (xG p90): da 0.25 a 0.09;

-Assist attesi per partita (xA p90): da 0.24 a 0.17;

-Tiri effettuati per partita: da 2.53 a 1.92;

-Tocchi palla nell'area di rigore avversaria per partita: da 3.07 a 2.36 (dati Opta).