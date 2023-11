Politano può rinnovare: la nuova scadenza e l'adeguamento economico richiesto

TuttoNapoli.net

Matteo Politano ed il Napoli sono pronti a discutere di un rinnovo contrattuale per l'esterno d'attacco. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino che spiega come "un incontro tra le parti era in agenda nei primi giorni di questa settimana, ma poi con il derby di Salerno alle porte e questioni di spogliatoio da gestire, tutto è slittato alla prossima settimana. A conti fatti ci si incontrerà giovedì prossimo, subito dopo l'appuntamento di Champions League al Maradona con l'Union Berlino".

Il quotidiano ricorda come l'attuale accordo di Politano col Napoli sia in scadenza a giugno 2025 , con un ingaggio da 2,2 miloni a stagione. La volontà del calciatore è quella di prolungare l'accordo fino al 2028 per una cifra vicina ai 2,5 milioni a stagione per l'attaccante che ha iniziato alla grande questa prima parte di stagione.