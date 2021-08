Possibile addio di Manolas: spunta l'indizio social

"Non c’è Manolas nella batteria dei testimonial molto folta, non trova spazio tra le foto e il video di un backstage realizzato durante il ritiro di Castel di Sangro". L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza i contenuti social postati dal club azzurro nel giorno della presentazione delle nuove maglie, evidenziando l'assenza sospetta del centrale greco.

"La trattativa con l’Olympiacos è ancora viva, c’è distanza tra le parti ma il club greco ci prova a convincere il Napoli, servono almeno 10 milioni di euro per far partire Manolas. Kostas vuole tornare in patria e spinge per la cessione ma i conti non tornano" si legge sul quotidiano.