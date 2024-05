Premier e Psg su Kvara, ma per ADL è incedibile e accelera il rinnovo: il punto

Il piano del Napoli è anticipare la definizione del rinnovo già nelle prossime settimane per evitare qualsiasi proposta dall'estero.

Il Napoli vuole blindare Kvicha Kvaratskhelia. Dopo i rumors degli ultimi giorni dalla Francia, su un assalto imminente del Psg dove Luis Enrique l'avrebbe indicato come preferito per sostituire Mbappè, a fare il punto sul futuro del georgiano è l'esperto di mercato Fabrizio Romano: il piano del Napoli è anticipare la definizione del rinnovo già nelle prossime settimane per evitare qualsiasi proposta dall'estero.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere Kvaratskhelia quest'estate e vuole tenerlo nonostante l’interesse dei club di Premier League e del PSG. Il Napoli dunque spingerà per prolungare il contratto di Kvara il prima possibile e nel nuovo accordo potrebbe accettare di negoziare anche una clausola rescissoria come fatto con Osimhen nell'ultimo rinnovo.