Prima di tutto la continuità: così Garcia punta a rilanciarsi con entusiasmo e fiducia

Scegliere la missione Napoli dopo Spalletti è una scelta forte, esprime la voglia di rilanciarsi, entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi, scrive il Corriere del Mezzogiorno ricordando le prime parole di Garcia sui suoi canali social: "Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia".

Nel suo primo post da allenatore del Napoli c’è il verbo continuare, l’idea che ispira la scelta è - si legge - non spezzare quanto fatto da Spalletti, aggiungendo le proprie conoscenze accumulate in più di vent’anni di carriera, dalle prime esperienze da collaboratore tecnico al Saint Etienne fino agli ultimi mesi vissuti all’Al Nassr e chiusi con la rescissione consensuale.