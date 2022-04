PRIMA PAGINA - Bomba del CdS: “Il Napoli su Zaniolo"

"ADL pensa a Nicolò per il dopo Insigne: ecco la strategia".

Il Corriere dello Sport, apre oggi in prima pagina con una bomba di mercato: "Il Napoli su Zaniolo. ADL pensa a Nicolò per il dopo Insigne: ecco la strategia. Il contratto con la Roma scade nel 2024 e il rinnovo è in fase di stallo". Di spalla spazio alla corsa scudetto: "Il calendario spinge l'Inter. Occhio a Osi". A centro pagina spazio ai quarti d'andata di Champions League: "Champions d'Inghilterra: City e Reds ok, ora la Premier".