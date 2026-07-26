Problema liste, in difesa il Napoli accelera per Tiago Gabriel! Il Lecce fa il prezzo: i dettagli

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Tra Federico Gatti e Oumar Solet, per il rinforzo in difesa che il Napoli dovrà avere dal calciomercato spunta Tiago Gabriel, ora in cima alla lista.

Il Napoli accelera sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa completa nel minor tempo possibile. La dirigenza continua a puntare su profili giovani ma già pronti per il salto di qualità, in linea con la strategia societaria di coniugare competitività e sostenibilità economica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha trascorso una giornata intensa tra telefonate e contatti, con la difesa tornata al centro delle priorità dopo lo stop di Alessandro Buongiorno.

Tiago Gabriel è il profilo che convince di più

Tra i nomi seguiti dal Napoli restano Federico Gatti e Oumar Solet, ma nelle ultime ore avrebbe preso quota soprattutto la candidatura di Tiago Gabriel, centrale portoghese del Lecce. Classe 2004, nell'ultima stagione ha disputato 37 partite, realizzando due gol e diventando uno dei punti di riferimento della formazione salentina. Gli osservatori azzurri lo seguono da tempo e ne apprezzano qualità fisiche, personalità e capacità di lettura del gioco, caratteristiche che lo renderebbero pronto anche per un palcoscenico come il Maradona.

Il vantaggio della lista e la richiesta del Lecce

Un ulteriore elemento a favore dell'operazione è rappresentato dallo status di under del difensore nella lista della Serie A, dettaglio che permetterebbe al Napoli di inserirlo senza occupare ulteriori slot. Resta però da trovare un'intesa con il Lecce valuta il cartellino del giocatore non meno di 20 milioni di euro. Il Napoli riflette sulla cifra, ma è consapevole della necessità di intervenire nel reparto arretrato per evitare di iniziare la stagione con una difesa in piena emergenza.